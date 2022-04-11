Путин поручил повысить доступность мер соцподдержки для семей с детьми, доходы которых упали после 1 марта

Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля повысить доступность мер социальной поддержки для семей с детьми, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года. Этим займется правительство страны, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил установить до 31 декабря 2022 года особый порядок оценки нуждаемости семей, в которых есть граждане, потерявшие работу после 1 марта и признанные безработными. Это необходимо для предоставления таким семьям мер социальной поддержки.

Фото: Максим Платонов

Путин также поручил продолжить снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес. В частности, речь идет о рассмотрении вопроса о снижении размера страховых взносов для малого и среднего предпринимательства.



Татьяна Демина