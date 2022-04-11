Видеомем «Танцующие носильщики гробов» продали на NFT-аукционе за $1 млн

Фото: кадр видео

Знаменитый видеомем «Танцующие носильщики гробов» продали на NFT-аукционе за $1 млн, его выставило на торги украинское PR-агентство Zlodei Advertising.

Впервые видео с танцующими гробовщиками выложил в интернет тревел-блогер Travelin Sister в 2017 году. Он рассказал о необычной традиции жителей африканской Ганы смеяться и улыбаться на похоронах. Местные жители специально нанимают носильщиков гробов, которые танцуют под веселую музыку во время прощальной церемонии.

Ролик стал популярным в 2020 году. Тогда кадры с танцующими на похоронах жителями Ганы появились в сети с наложенным на него EDM-треком «Astronomia». В соцсетях после этого мем стали прикреплять к видео, которые заканчиваются травмой или гибелью персонажей.

На аукционе в татарстанском Иннополисе в декабре прошлого года продали картину и ее цифровую версию — NFT-токен — за полмиллиона рублей. Картину «Нейросвязь» создал казанский граффитист Bozik в течение двух дней на площадке форума. Свою работу он охарактеризовал как работу о позитивном мышлении и способности применения современных технологий во благо.

О том, что представляют собой технологии невзаимозаменямого токена (NFT) и можно ли на них заработать — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко