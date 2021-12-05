В Иннополисе продали картину и ее NFT-токен за полмиллиона рублей

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

На аукционе в Иннополисе продали картину и ее цифровую версию — NFT-токен — за полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба Университета Иннополис.



Картину «Нейросвязь» создал казанский граффитист Bozik в течение двух дней на площадке форума. Свою работу он охарактеризовал как работу о позитивном мышлении и способности применения современных технологий во благо.

Аукцион прошел во время закрытия Digital Innopolis Days 2021. Победитель торгов пожелал остаться анонимным. Вырученные средства планируется потратить на разработку программного обеспечения для детей с проблемами зрения.

Маргарита Головатенко