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Технологии

В Иннополисе продали картину и ее NFT-токен за полмиллиона рублей

16:48, 05.12.2021
В Иннополисе продали картину и ее NFT-токен за полмиллиона рублей
Фото: пресс-служба Университета Иннополис

На аукционе в Иннополисе продали картину и ее цифровую версию — NFT-токен — за полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба Университета Иннополис.

Картину «Нейросвязь» создал казанский граффитист Bozik в течение двух дней на площадке форума. Свою работу он охарактеризовал как работу о позитивном мышлении и способности применения современных технологий во благо.

Аукцион прошел во время закрытия Digital Innopolis Days 2021. Победитель торгов пожелал остаться анонимным. Вырученные средства планируется потратить на разработку программного обеспечения для детей с проблемами зрения.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбществоКультураЭкономикаИнвестиции Татарстан

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