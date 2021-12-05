В Иннополисе продали картину и ее NFT-токен за полмиллиона рублей
На аукционе в Иннополисе продали картину и ее цифровую версию — NFT-токен — за полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба Университета Иннополис.
Картину «Нейросвязь» создал казанский граффитист Bozik в течение двух дней на площадке форума. Свою работу он охарактеризовал как работу о позитивном мышлении и способности применения современных технологий во благо.
Аукцион прошел во время закрытия Digital Innopolis Days 2021. Победитель торгов пожелал остаться анонимным. Вырученные средства планируется потратить на разработку программного обеспечения для детей с проблемами зрения.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым