В России за сутки выявили 13 573 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 13 573 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 17 983 004 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 9 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 40 100 человек, всего выздоровевших — 17 183 730 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 288 россиян, всего от инфекции скончались 371 457 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России за минувшие сутки зарегистрировали 14 311 новых случаев коронавируса. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко