Глава Минземимущества Татарстана: генпланы по ЕГРН обеспечат постановку на учет границ 873 населенных пунктов

В едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) есть сведения о границах 1 164 из 3 119 населенных пунктов, входящих в состав 324 муниципальных образований, сообщил сегодня на совещании в Доме правительства министр земельных и имущественных отношений региона Фаниль Аглиуллин.

В работе у различных исполнителей находятся генеральные планы 251 поселения, выполнение которых обеспечит постановку на кадастровый учет границ 873 населенных пунктов.

Он отметил, что для постановки на кадастровый учет границ оставшихся 1 082 населенных пунктов нужно разработать генеральные планы еще 338 муниципальных образований или установить границы путем разработки схем территориального планирования муниципальных районов.

Разработка и согласование генпланов поселений не всегда оправдана для поселений, не имеющих в настоящее время планов своего развития, отметил Аглиуллин.

В январе замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова отчитывалась, что в ЕГРН отсутствует информация о 700 тысячах объектов недвижимости: «Считаем, что это очень много и очень плохо не только для бюджета, но и для самих собственников. Информации об их имуществе нет ни в одной государственной базе данных».

Маргарита Головатенко