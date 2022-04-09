В Роспотребнадзоре Татарстана объяснили порядок действий при потере авиабилета
Если пассажир потерял билет на самолет, неправильно его оформил или повредил, он обязан предупредить об этом перевозчика, рассказали в Роспотребнадзоре Татарстана.
В ведомстве объяснили, что перевозчик, в свою очередь, должен принять немедленные меры, чтобы определить факт заключения договора воздушной перевозки пассажира. Если договор заключен, компания должна организовать перелет.
Если же установлено, что договор воздушной перевозки пассажира не был заключен, билет признается недействительным и пассажир к перевозке не допускается. Перевозчик аннулирует билет, составляя акт, в котором указывается причина признания билета недействительным, сообщают «Челнинские известия».
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