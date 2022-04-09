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В Роспотребнадзоре Татарстана объяснили порядок действий при потере авиабилета

08:59, 09.04.2022
В Роспотребнадзоре Татарстана объяснили порядок действий при потере авиабилета
Фото: realnoevremya.ru

Если пассажир потерял билет на самолет, неправильно его оформил или повредил, он обязан предупредить об этом перевозчика, рассказали в Роспотребнадзоре Татарстана.

В ведомстве объяснили, что перевозчик, в свою очередь, должен принять немедленные меры, чтобы определить факт заключения договора воздушной перевозки пассажира. Если договор заключен, компания должна организовать перелет.

Фото: realnoevremya.ru

Если же установлено, что договор воздушной перевозки пассажира не был заключен, билет признается недействительным и пассажир к перевозке не допускается. Перевозчик аннулирует билет, составляя акт, в котором указывается причина признания билета недействительным, сообщают «Челнинские известия».

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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