В России за сутки зарегистрировали 14 311 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 14 311 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 17 969 431 случай заражения COVID-19. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

За сутки в связи с выздоровлением выписались 37 684 пациента. Всего от COVID-19 с начала пандемии вылечились 17 143 630 жителей страны.

Госпитализированы за сутки 3 627 россиян. Скончались еще 280 заболевших, за все время пандемии — 371 169.

За сутки проведено 242 тысячи тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 286,4 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова