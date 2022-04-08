В США исключили из-под антироссийских санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование

Минфин США исключил из антироссийских санкций телекоммуникационное оборудование и некоторые интернет-технологии. Таким образом, снимается запрет на операции, которые проходящие в обычном порядке и нужные для получения или передачи телекоммуникаций с участием России.

Кроме того, разрешается экспорт и реэкспорт, продажа и поставка прямым или косвенным образом из США или американскими лицами, вне зависимости от их местоположения, в Россию услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или интернет-технологий.

Фото: Максим Платонов (архив)

Речь идет об обмене мгновенными сообщениями, видеоконференциях, чатах и электронной почте, а также соцсетях, просмотре веб-страниц, веб-хостинге и других, передает ТАСС.

В то же время, в США ввели санкции против восьми членов совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), а также ее 28 дочерних предприятий. В санкционный список попали председатель совета директоров корпорации Георгий Полтавченко, председатель правления и гендиректор Алексей Рахманов и другие.

Диана Жиленкова