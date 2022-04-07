В Татарстане утвердили план подготовки и проведения «Изге Болгар җыены»

В Татарстане утвердили план подготовки и проведения торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, в рамках подготовки организуют приглашение татар из российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья, подготовят список почетных гостей, разработают план-график проверок состояния антитеррористической защищенности объектов проведения мероприятия и др.

Фото: dumrt.ru

Также запланировано проведение ярмарки изделий народных художественных промыслов Татарстана, организация лекций и фотовыставки, а также соревнований «Кубок мира по корэш» и др. Срок исполнения — до 21 мая текущего года.

В феврале в республике утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Например, в мае татарстанцы смогут увидеть обновленную экспозицию «Музей Болгарской цивилизации» в Болгарском музее-заповеднике. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова