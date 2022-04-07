В Татарстане в 2021 году зафиксировали увеличение числа разводов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в 2021 году зафиксировали больше разводов, чем за предыдущие годы, сообщила начальник управления записи актов гражданского состояния кабмина республики Гульшат Нигматуллина.



Так, в 2018 году брак расторгли 13 456 пар, в 2019-м — 13 316. В 2021 году решение о расторжении брака приняли 14 876 казанских пар. Как отметила Нигматуллина, в 2020 году услуги по расторжению брака не оказывались в связи с пандемией, поэтому при анализе статистики следует учитывать показатели допандемиийного периода.

По статистике большинство разводов приходится на первые пять-десять лет супружеской жизни — это примерно 60% от зарегистрированных браков. Среди самых распространенных причин разрыва отношений — недопонимание, измены и неудовлетворенность материальным положением, сообщили в мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов

За 2021 год в Казани зарегистрировали 11 461 семейный союз, что на 37% больше, чем в 2020-м. Сообщалось, что столица Татарстана сохраняет лучший показатель в городах-миллионниках Приволжского федерального округа по соотношению браков и разводов.

Маргарита Головатенко