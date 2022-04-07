В России за сутки зарегистрировали 14 355 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 14 355 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 17 955 120 случаев заражения COVID-19. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

За сутки в связи с выздоровлением выписались 35 304 пациента. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 17 105 946 жителей страны.

Госпитализированы за сутки 2 612 россиян. Скончались еще 287 заболевших, за все время пандемии — 370 889.

За сутки проведена 241 тысяча тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 286,1 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова