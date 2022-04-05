В Белом доме заявили, что новые санкции запретят инвестиции в Россию

Очередной пакет санкций, который планируется обнародовать в 6 апреля, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию. Об этом заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

— Завтра мы объявим... в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции, — приводит «РИА Новости» ее слова.



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Новые ограничительные меры США против России коснутся членов правительства, финансовых институтов и предприятий.

1 апреля США ввели экспортные санкции против 120 организаций из России и Белоруссии. Эти компании не смогут получать американские высокие технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.



Татьяна Леухина