Новости общества

00:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Белом доме заявили, что новые санкции запретят инвестиции в Россию

23:59, 05.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Белом доме заявили, что новые санкции запретят инвестиции в Россию
Фото: pixabay.com

Очередной пакет санкций, который планируется обнародовать в 6 апреля, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию. Об этом заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

— Завтра мы объявим... в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: pixabay.com

Новые ограничительные меры США против России коснутся членов правительства, финансовых институтов и предприятий.

1 апреля США ввели экспортные санкции против 120 организаций из России и Белоруссии. Эти компании не смогут получать американские высокие технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также