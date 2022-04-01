В санкционный список США вошли еще 120 организаций из России и Белоруссии

США вводят экспортные санкции против 120 организаций из России и Белоруссии. Об этом объявило американское Министерство торговли.

По данным ведомства, включенные в черный список организации действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США. Находящиеся под санкциями организации не смогут получать американские высокие технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.

Фото: ru.wikipedia.org

В черном списке также оказались КГБ Белоруссии, спецподразделение КГБ «Альфа» и внутренние войска МВД Белоруссии, передает ТАСС.

Накануне Минфин США включил в антироссийский санкционный список 21 компанию и 13 физлиц. Под ограничительные меры попали: НИИ «Вектор», АО «Микрон», «НИИ Молекулярной электроники», ООО «Фотон Про», ООО «Научно-технический центр «Метротек», ООО «Серния Инжиниринг», АО «Т-Платформы».

Диана Жиленкова