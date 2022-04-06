Исследование: казанцы оставляют все меньше чаевых во всех сферах, кроме общепита

Казанцы стали меньше оставлять чаевые в отелях и на заправках. Но это не коснулось кафе и ресторанов, говорится в опросе онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

На сегодняшний день примерно 68% опрошенных жителей Казани оставляют чаевые в ресторанах, барах и кафе. Из них около 25% делают это постоянно. Помимо чаевых в заведениях общепита, около 50% оставляют на чай таксистам. 8% делают это постоянно. В отелях оставляют чаевые 24% респондентов. Также на чай оставляют 34% парикмахерам, 37% курьерам, еще 24% работникам заправок и автомоек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самые большие чаевые оставляют в отелях — в среднем 370 рублей. В парикмахерских и салонах красоты в среднем по 110 рублей. В кафе и ресторанах — по 100 рублей. Курьеры также получают «на чай» по 100 рублей.

В период с 26 апреля по 14 мая 2021 года результат опроса показывал, что персоналу отеля оставляли примерно 430 рублей чаевых, официантам и барменам — 240 рублей.

В августе прошлого года исследование онлайн-ретейлера «Самокат» показало, что при заказе продуктов на дом больше всего чаевых в июле оставляли жители Казани (11,3%), если учитывать долю от средней суммы заказа. Также не скупились на чаевые жители Кемерово (8,1%) и Тюмени (8%).



Софья Котенко