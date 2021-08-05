Жители Казани чаще всего оставляли чаевые курьерам в июле

При заказе продуктов на дом больше всего чаевых в июле оставляли жители Казани (11,3%), если учитывать долю от средней суммы заказа. Таковы результаты исследования онлайн-ретейлера «Самокат», из приводит РБК.



Кроме Казани больше чаевых оставляли жители Кемерово (8,1%) и Тюмени (8%). Меньше всего чаевых получили работники служб доставки в Москве (6,8%) и Воронеже (6,1%).

По подсчетам общей суммы чаевых, больше всех дали жители Москвы (3 089 120 руб.), Петербурга (2 267 380 руб.) и Краснодара (315 200 руб.). Меньше всего чаевых досталось курьерам Челябинска (74 880 руб.), Воронежа (64 640 руб.) и Тольятти (52 490 руб.). Самую большую сумму чаевых за один заказ получил курьер из Санкт-Петербурга (999 руб.).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего пользователи онлайн-ретейлера получили почти 8 млн рублей чаевых. В среднем курьер получает с одного заказа 50 рублей.

Маргарита Головатенко