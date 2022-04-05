За сутки Россия эвакуировала более 18 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вооруженные силы России за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей. Всего эвакуировали уже 620 760 человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении удалось вывести 1 681 человека за сутки. Всего из города эвакуировали 127 776 человек.

Фото: mil.ru

С 24 февраля Россия доставила 8,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, 450 тонн сегодня. За сутки провели семь гуманитарных акций, с начала спецоперации — 757, передает «РИА Новости».

В Минобороны России заявили, что Киев уклоняется от решения вопроса безопасного выхода зарубежных судов, заблокированных в портах Украины. Российская сторона не создает никаких препятствий свободе гражданского судоходства.



Вчера ВС России предложило украинским военным, националистам и иностранным наемникам, засевшим в Мариуполе, сложить оружие и покинуть город по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории.



Татьяна Леухина