Минобороны России: Киев не готов обеспечить безопасный выход иностранных судов из портов Украины

Киев уклоняется от решения вопроса безопасного выхода зарубежных судов, заблокированных в портах Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Заблокированными остаются более 60 иностранных судов. Российская сторона не создает никаких препятствий свободе гражданского судоходства.

Фото: mil.ru

По словам Мизинцева, подобные действия украинских властей расцениваются исключительно как прикрытие своих бесчеловечных решений — оставить иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве «живого щита», пишет ТАСС.

Сегодня Минобороны России сообщило, что военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населенных пунктов. За день было уничтожено 33 украинских военных объекта.



Татьяна Леухина