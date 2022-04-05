Минобороны России: Киев не готов обеспечить безопасный выход иностранных судов из портов Украины
Киев уклоняется от решения вопроса безопасного выхода зарубежных судов, заблокированных в портах Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Заблокированными остаются более 60 иностранных судов. Российская сторона не создает никаких препятствий свободе гражданского судоходства.
По словам Мизинцева, подобные действия украинских властей расцениваются исключительно как прикрытие своих бесчеловечных решений — оставить иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве «живого щита», пишет ТАСС.
Сегодня Минобороны России сообщило, что военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населенных пунктов. За день было уничтожено 33 украинских военных объекта.
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