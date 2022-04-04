В России выявили 15 291 новый случай заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 15 291 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализирован еще 1 571 человек. С начала пандемии COVID-19 заболели 17 912 157 жителей страны.

Всего выздоровели 16 997 877 человек, в том числе 32 850 — за минувшие сутки. Скончались еще 287 заболевших, за все время пандемии — 32 850.

За сутки проведена 161 тысяча тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 285,5 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова