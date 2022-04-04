Новости общества

11:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России выявили 15 291 новый случай заболевания COVID-19

11:25, 04.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 15 291 новый случай заболевания COVID-19
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 15 291 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализирован еще 1 571 человек. С начала пандемии COVID-19 заболели 17 912 157 жителей страны.

Всего выздоровели 16 997 877 человек, в том числе 32 850 — за минувшие сутки. Скончались еще 287 заболевших, за все время пандемии — 32 850.

За сутки проведена 161 тысяча тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 285,5 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 3 апреля читайте в подборке «Реального времени»

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также