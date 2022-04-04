Главное о коронавирусе на 4 апреля: тест на иммунитет для переболевших бессимптомно, семь форм COVID-19

Фото: Максим Платонов

Минздрав Татарстана сообщил о новых случаях смерти от коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлено 263 случая заражения коронавирусом. Всего на 4 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 138 315. Выздоровели за весь период 130 197 человек, в том числе 63 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 885 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 78 человек.

По данным Минздрава Татарстана на 3 апреля, в республике коронавирус стал причиной смерти еще четырех человек. Умерли трое мужчин — 1959, 1956, 1940 годов рождения и одна женщина 1940 года рождения.

Иммунолог РАН рассказала об иммунодефиците у переболевших COVID-19

За последние сутки в России выявили 15 291 новый случай коронавируса, выздоровели 32 850 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 912 157 человек, а выздоровевших — до 16 997 877. За сутки болезнь унесла жизни 287 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 369 995 человек.

За прошлую неделю число выявленных заражений коронавирусом в России снизилось на 25,5% по сравнению с предыдущей. С 28 марта по 3 апреля в стране зарегистрировали 134 124 случая COVID-19. В воскресенье оперштаб сообщил о 16 828 новых заболевших, что является минимумом с 10 января. Количество госпитализаций также сокращается.

Врач-инфекционист Антонина Плоскирева перечислила семь форм COVID-19. Первая — коронавирус, похожий на обычную простуду. Также она назвала — COVID-аносмию, при которой нарушается обоняние, и ковидную пневмонию. Еще двумя формами являются нейроковид, поражающий нервные клетки, и гастроинтестинальный коронавирус, схожий с острой кишечной инфекцией. Отдельно эксперт выделила бессимптомную форму и комбинацию из нескольких видов.

Фото: Максим Платонов

В Кировской области число пациентов с COVID-19 на амбулаторном лечении с середины февраля сократилось почти в десять раз и составило около 3,3 тысячи человек. В середине февраля лечение на дому проходили около 32,5 тысячи пациентов. Кроме того, с 24 февраля поликлиники в Кирове, ранее перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом, вернулись к обычному режиму.

Директор Института вакцин и сывороток им. Мечникова Оксана Свитич рассказала, что заражение коронавирусом провоцирует развитие вторичного иммунодефицита, при котором обостряются хронические инфекции, что может привести даже к опухолевым процессам. Восстановление у всех переболевших протекает с разной скоростью, а благоприятный исход — реабилитация в течение одного-трех месяцев, обратила внимание специалист.

В России зарегистрировали новый набор реагентов для выявления антител к COVID-19, разработанный специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Отмечается, что, в отличие от других подобных наборов, он позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у людей, инфицированных коронавирусом, которые имели симптомы заболевания, а также у переболевших или контактировавших с вирусом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе отменяется масочный режим, исключение составляют медицинские организации и пункты временного размещения граждан. По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильно улучшается. На сегодняшний день в стационаре находится 730 человек — 8% от числа заболевших.

Фото: Максим Платонов

Руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщил, что новый штамм коронавируса «стелс-омикрон» выявлен более чем в 70% проб, взятых на прошлой неделе. В регионе из-за снижения темпов распространения инфекции в начале марта перестала действовать система QR-кодов, а в середине прошлого месяца отменен масочный режим в общественных местах.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко заявила, что количество коек для пациентов с коронавирусом в регионе снизилось в два раза относительно февраля, когда число заболевших в регионе было максимальным. Сейчас развернуто 1 472 койки. Она добавила, что в конце прошлой недели закрыли три отделения для пациентов с коронавирусом во Владивостоке и Уссурийске.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на данный момент ситуация с коронавирусом в столице остается благополучной. По его словам, несмотря на стабильную ситуацию с COVID-19 в городе, медики рекомендуют не отказываться от вакцинации от коронавируса. Власти также решили продлить программу стимулирования вакцинации до 30 июня 2022 года. Собянин объяснил, что жители столицы старше 65 лет после прививки продолжат получать подарочные наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В Министерстве экономического развития России сообщили, что антиковидные ограничения, влияющие на работу малого и среднего бизнеса, отменены в 29 регионах страны. По словам замглавы ведомства Татьяны Илюшниковой, в подавляющем большинстве отменены требования о предъявлении QR-кода при посещении общественных мест и торговых центров, сняты запреты на проведение массовых мероприятий и ограничения в работе заведений общепита.

В Киргизии впервые с начала пандемии не выявили ни одного случая заражения

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 491 447 370 человек, 6 152 898 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 155 397). На второй строчке — Индия (43 029 044), на третьей — Бразилия (30 002 785), на четвертой — Франция (26 186 606), на пятой — Великобритания (21 379 545).



Больше всего смертей зафиксировано в США (982 565). За ними следуют Бразилия (660 410), Индия (521 358), Россия (362 304, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 212).

По подсчетам ТАСС, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за март увеличилось на 50 миллионов. Это на 4 миллиона меньше, чем в феврале и почти вдвое ниже, чем в январе, когда заболеваемость достигла самого высокого значения за пандемию. При этом пятая часть от всех случаев заражения за месяц приходится на Республику Корея.

В городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу обнаружили новый подвариант штамма «омикрон» BA.1.1. Его выявили 28 марта, после чего ученые провели секвенирование генома. Они не обнаружили высокогомологичных последовательностей генома вируса. Больше о новом штамме можно узнать после дополнительных исследований и анализов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Шанхая отдали распоряжение для 26 млн жителей города провериться на возможное наличие COVID-19. По данным СМИ, большинство случаев коронавируса в Шанхае носит бессимптомный характер. Так, в воскресенье в городе зарегистрировали 7 788 бессимптомных случаев вируса, причем днем ранее их насчитали 6 501.

Администрация шанхайского Disneyland объявила о приостановке продажи всех билетов в парк развлечений на неопределенный срок из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в городе. Парк перестал принимать посетителей еще 21 марта. Однако в последние дни начала появляться информация о том, что в приложении парка развлечений появилась опция покупки билетов. В администрации Disneyland уточнили, что продажа билетов полностью остановлена.

Министерство обороны КНР направило в Шанхай порядка 2 тысяч военных медиков для ликвидации вспышки заражений коронавирусом. Уточняется, что врачей и медсестер направило командование сухопутных и военно-морских сил Китая. В город приедут семь групп медицинского персонала.

Фото: pxhere.com

В Великобритании нашли новый штамм коронавируса XE, однако ученые пока не могут сказать, опасен ли он. Новый вариант — рекомбинант штаммов BA.1 и BA.2 «омикрон». Профессор Сьюзан Хопкинс, главный медицинский консультант UKHSA, подчеркнула, что подобные рекомбинанты обычно самостоятельно уходят из популяции довольно быстро. На данный момент новый штамм зафиксировали только на территории Англии.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери заявил, что из-за отмены обязательного ношения масок в большинстве общественных мест уровень заболеваемости коронавирусом в Германии вновь возрастет. С 3 апреля общее требование об обязательном ношении масок было отменено в большинстве федеральных земель ФРГ. Глава WMA раскритиковал решение властей и рекомендовал пользоваться масками в закрытых помещениях.

Национальная авиакомпания Таджикистана Somon Air объявила о возобновлении регулярного авиасообщения с Индией, временно приостановленного в связи с пандемией коронавируса. Полностью привитым пассажирам для регистрации на рейсы достаточно предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке, а другим пассажирам необходимо показать отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Нью-Дели.

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство здравоохранения Киргизии впервые с начала пандемии коронавируса не выявило за сутки ни одного случая инфицирования. За два года в Киргизии, в которой проживают около 6,7 млн человек, в общей сложности зафиксировали почти 201 тысячу случаев заражения, 196,2 тысячи человек выздоровели. В данный момент на стационарном лечении находятся 96 человек, еще 46 — на амбулаторном.

Максим Кокунин