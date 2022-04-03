За сутки в Татарстане подтвердили 266 заражений коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 266 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 138 052 жителя республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализирован еще 41 заболевший. Всего выздоровели 130 134 человека, в том числе 350 — за минувшие сутки.

Фото: Максим Платонов

COVID-19 унес жизни еще четырех заболевших. Всего в Татарстане от коронавируса скончался 1 881 человек.

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Диана Жиленкова