В России выявили 16 828 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 16 828 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализирован еще 1 981 человек. С начала пандемии COVID-19 заболели 17 896 866 жителей страны.

Всего выздоровели 16 965 027 человек, в том числе 35 695 — за минувшие сутки. Скончались еще 304 заболевших, за все время пандемии — 369 708.

Фото: Максим Платонов

За сутки проведено 206 тысяч тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 285,4 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.



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Диана Жиленкова