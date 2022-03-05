В этом году в Татарстане на капремонт многоквартирных домов направили 6,4 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году в Татарстане планируют капитально отремонтировать 760 многоквартирных домов общей площадью более 4,7 млн «квадратов». На реализацию программы предусмотрено 6,4 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Отмечается, что на сегодняшний день торги состоялись по 85 многоквартирным домам. Однако документы не предоставлены по 25 домам, которые включены в программу.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр отметил, что в текущем году в республике намерены реализовать 44 программы модернизации ЖКХ, строительства и капремонта. Из них 31 уже утверждается распоряжениями Кабмина РТ.

В январе стало известно, что в текущем году в Татарстане планируют построить 2 млн 755 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется реализовать 37 объектов.



Диана Жиленкова