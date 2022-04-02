В России выявили 17 949 новых случаев заболевания COVID-19
За последние сутки в России выявили 17 949 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы еще 3 605 зараженных. С начала пандемии инфекцию подхватили 17 880 038 жителей страны.
Всего выздоровели 16 929 332 человека, в том числе 44 547 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 340 заболевших. Всего в России от COVID-19 скончались 369 404 человека.
За сутки проведено 233 тысячи тестов на коронавирус. Всего выполнено более 285,2 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.
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