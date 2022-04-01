Татарстан вновь вошел в число регионов, наиболее активно участвующих в оказании гуманитарной помощи

Фото: Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан вновь оказался в числе регионов, которые внесли наибольший вклад в оказание гуманитарной помощи в рамках спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Помимо республики, также отмечены Бурятия, Архангельская, Московская, Тульская, Воронежская и Ростовская области, Краснодарский край и Москва. Также вклад внесли российские ведомства, политические партии и некоммерческие организации.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Минобороны, со 2 марта Россия на Украину доставила 7,1 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведены 724 гуманитарные акции, из них 15 — за последние сутки. Мирному населению передано 358 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарств.

Тем временем в Казань приехал поезд с вынужденными переселенцами, большая часть которых прибыла с освобожденных территорий Мариуполя. Их разместят в пункты временного пребывания, а затем отправят в гостиницы.

Диана Жиленкова