В Татарстане против бывшего начальника заказника «Свияжский» возбудили уголовное дело

В Татарстане против бывшего начальника государственного природного заказника «Свияжский» возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом сообщила казанская межрайонная природоохранная прокуратура.

Экс-начальник заказника обнаружил, что браконьеры незаконно ловят рыбу в реке Свияге, но не обратился в правоохранительные органы. Также он не изымал запрещенные орудия лова и освобождал нарушителей от уголовного преследования.

Ранее в Спасском районе Татарстана возле села Иске-Рязап сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали браконьеров за незаконную охоту. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 420 тысяч рублей.



Татьяна Леухина