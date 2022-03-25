Новости происшествий

18:17 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане против бывшего начальника заказника «Свияжский» возбудили уголовное дело

17:59, 25.03.2022
В Татарстане против бывшего начальника заказника «Свияжский» возбудили уголовное дело
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Татарстане против бывшего начальника государственного природного заказника «Свияжский» возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом сообщила казанская межрайонная природоохранная прокуратура.

Экс-начальник заказника обнаружил, что браконьеры незаконно ловят рыбу в реке Свияге, но не обратился в правоохранительные органы. Также он не изымал запрещенные орудия лова и освобождал нарушителей от уголовного преследования.

Ранее в Спасском районе Татарстана возле села Иске-Рязап сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали браконьеров за незаконную охоту. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 420 тысяч рублей.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также