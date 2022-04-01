Видеосервис Wink представляет премьеры апреля

«Последний аксель» (18+, с 29 марта) — каждый вторник в апреле будут выходить новые эпизоды спортивно-драматического сериала. Сериал показывает, какие непростые будни стоят за праздником, который дарят болельщикам выступления любимых спортсменов. В одной из ролей в фильме снялся легендарный Алексей Ягудин — олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. В главных ролях Елена Подкаминская, Михаил Трухин, Александр Семчев и другие.

«Крюк» (18+, с 20 апреля) — еще один спортивно-ледовый сериал, но посвященный хоккею. В главной роли — Юрий Колокольников, также в сериале снимались Агата Муцениеце, Екатерина Кузнецова, Алексей Барабаш, Алексей Маклаков и другие.

«Пласт» (16+, с 1 апреля) — напряженная криминальная драма со звездным актерским составом: Владимир Вдовиченков, Кирилл Кяро, Сергей Маковецкий, Виктория Богатырева, Эмила Егорова и другие.

«Брат во всем» (16+, с 7 апреля) — история взросления двух братьев-близнецов, которые мечтают стать военными летчиками. В главных ролях — Сергей и Николай Журавлевы.

«Худший человек на свете» (18+, с 12 апреля) — норвежская мелодрама о том, как тридцатилетняя женщина переживает возрастной кризис. Режиссер Йоаким Триер разбивает этот поиск на 12 глав. Картина уже покорила зрителей Каннского фестиваля 2021 года (приз за лучшую женскую роль) и получила две номинации на «Оскар» в этом году.

«История моей жены» (16+, с 4 апреля) — экранизация романа венгерского писателя Милана Фюшта. Картина переносит зрителя в 20-е годы прошлого века и ставит перед ним вопрос — какую роль в судьбе играет случай? Фильм доступен эксклюзивно в видеосервисе Wink.

«Сядь за руль моей машины» (18+, с 30 апреля) — японская драма по мотивам классической литературы: в ней соединились «Дядя Ваня» Чехова и рассказ Харуки Мураками. Главный герой, режиссер Юсукэ Кафуку (Хидэтоси Нисидзима), ставит русскую театральную классику и одновременно пытается разобраться в собственной жизни после смерти жены. Картина получила премию «Оскар» в 2022 году как лучший иностранный фильм.

«Одинокий волк» (16+, с 14 апреля) — американская драма, которая рассказывает историю мусорщика по кличке Клин (Эдриан Броуди). Имя обыгрывает уход героя от «грязного» криминального прошлого — по-английски clean значит «чистый».

«Человек божий» (12+, с 21 апреля) — греческий байопик, в основе которого — жизнь одного из православных святых Нектария Эгинского (1846—1920). Вместе с греческими артистами в картине снялись Микки Рурк и Александр Петров. Фильм будет доступен эксклюзивно в Wink.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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