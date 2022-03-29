Глава МИД Китая заявил, что безостановочное усиление санкций приведет к еще большему обострению противоречий

Министр иностранных дел Ван И заявил, что безостановочное усиление санкций не только усложнит и без того непростое восстановление мировой экономики в постпандемийный период, но и приведет к еще большему нарастанию и обострению противоречий. Такое мнение было выражено в ходе телефонного разговора с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Ван И призвал не нарушать нормальные торгово-экономические контакты между сторонами, не участвующими в конфликте. Кассис в свою очередь отметил, что Швейцария не одобряет исключение российской стороны из многосторонних институтов.

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Глава китайского МИД отметил, что Китай предложил инициативу из шести пунктов для предотвращения крупномасштабного гуманитарного кризиса в Украине, предоставил стране две партии чрезвычайной гуманитарной помощи и оказал содействие соседним с ней государствам в расселении перемещенных украинских граждан, пишет «Синьхуа».

На прошлой неделе Ван И уже отмечал, что побочные эффекты от развития украинского кризиса затронули весь мир. Эскалация односторонних санкций вызовет разрыв производственных цепочек и цепочек поставок, а это в свою очередь нанесет удар по благосостоянию людей всех стран.



Татьяна Леухина