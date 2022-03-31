На фестиваль по выбору карьеры PROинтерес представлено свыше 1300 проектов

Школьники и студенты республики принимают участие в карьерном фестивале PROинтерес, который проходит онлайн — на площадке приложения Round . За прошедшие три недели мероприятия они создали 1316 конкурсных проектов для крупнейших компаний Татарстана. Фестиваль близится к завершению, в программе — розыгрыши по достижениям и розыгрыш суперпризов от генеральных партнеров фестиваля. Мероприятие завершится 15 апреля, тогда же эксперты компаний выберут победителей.

PROинтерес — выбор будущей профессии в абсолютно новом формате. Фестиваль помогает подросткам определиться с карьерными желаниями, создает сообщество инициативных и активных ребят. Неделя за неделей участники приобретают новые знания и погружаются в деятельность предприятий Татарстана, куда в будущем смогут прийти на работу.

Подростки выбирают конкурсы от компаний, которые вызывают наибольший отклик в плане будущей профессии. Например, создают ролики о проблемах устойчивого развития, предлагают дизайн для карты школьника, пробуют себя в качестве автоблогера, изучают лекарства и создают домашнюю аптечку, разрабатывают иллюстрации и так далее. Среди участников уже было разыграно больше 100 призов за лучшие проекты.

Всего в PROинтерес принимают участие 13 компаний республики: «ТрансТехСервис», «Татхимфармпрепараты», «Нэфис Косметикс», «Ак Барс Банк», KazanExpress, КАМАЗ, KAMA TYRES, ICL, «Татнефть», ОЭЗ «Алабуга», Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, Pozis.

Динамику фестиваля оценил руководитель проекта Марат Исмагилов: «Мы видим, что фестиваль получил огромный отклик среди подростков, планка по проектам перешла за 1300. Для нас это отличный показатель. Для молодежи это шанс изучить профессию, и в ее рамках создать проект. До финала еще есть время, обязательно присоединяйтесь к PROинтерес. С самого старта мы тесно работаем со школами — ученики активно присоединяются к челленджам. Для школы это дополнительная возможность получить в подарок мультимедийное оборудование от партнеров».

Генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова отметила проведение фестиваля на площадке приложения как новый потенциал работы с кадрами: «Round — это инвестиции в новое поколение профессионалов».

Принять участие в последней неделе фестиваля можно на сайте.