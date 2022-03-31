Экс-полицейский из Казани предстанет перед судом за незаконный сбор персональных данных

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 37–летнего жителя Казани, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, в разные периоды 2019—2020 гг. обвиняемый, занимая должность начальника отдела оперативно-разыскной информации управления МВД России по Казани, собирал персональные данные пятерых татарстанцев, чтобы затем предоставлять их по заказам своего близкого родственника и друга. Причем информацию обвиняемый собирал на безвозмездной основе.

Фото: sledcom.ru

Причастность к совершению преступлений мужчина не признал. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

В марте за превышение полномочий в Челнах осудили сотрудника ГУ МЧС России по Татарстану. Он внес в документы по делу об административном правонарушении заведомо ложные сведения и вынес постановления. Так, двое потерпевших привлекались к ответственности за действия, которые они не совершали.

Диана Жиленкова