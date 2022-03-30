В России выявили 20 145 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 20 145 новых случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы еще 4 299 заболевших. За все время пандемии COVID-19 заразились 17 823 648 жителей страны.

Всего выздоровел 16 788 291 человек, в том числе 51 085 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 352 зараженных. Всего от инфекции скончались 368 377 жителей России.

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки проведена 201 тысяча тестов на коронавирус. Всего выполнено более 284,5 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

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Диана Жиленкова