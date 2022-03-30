В России выявили 20 145 новых случаев заболевания COVID-19
За последние сутки в России выявили 20 145 новых случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы еще 4 299 заболевших. За все время пандемии COVID-19 заразились 17 823 648 жителей страны.
Всего выздоровел 16 788 291 человек, в том числе 51 085 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 352 зараженных. Всего от инфекции скончались 368 377 жителей России.
За последние сутки проведена 201 тысяча тестов на коронавирус. Всего выполнено более 284,5 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.
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