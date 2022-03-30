Россия эвакуировала более 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины за сутки

Фото: скриншот видео Минобороны России

Россия без участия киевских властей за сутки эвакуировала более 20 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С начала спецоперации ВС РФ эвакуировали 509 425 человек, из которых 104 807 — дети.

Из Мариуполя вывезли почти 112 тысяч человек, более трех тысяч — за прошедшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Начиная со 2 марта, Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. За прошедшие сутки были проведены 19 гуманитарных акции, людям передали 443 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов, пишет «РИА Новости».

В воскресенье Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие эвакуировали из Херсонской области 90 граждан России, Молдавии и Украины.



Все детали спецоперации РФ на Украине — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина