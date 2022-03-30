Россия эвакуировала более 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины за сутки
Россия без участия киевских властей за сутки эвакуировала более 20 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
С начала спецоперации ВС РФ эвакуировали 509 425 человек, из которых 104 807 — дети.
Из Мариуполя вывезли почти 112 тысяч человек, более трех тысяч — за прошедшие сутки.
Начиная со 2 марта, Россия доставила на Украину уже более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. За прошедшие сутки были проведены 19 гуманитарных акции, людям передали 443 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов, пишет «РИА Новости».
В воскресенье Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие эвакуировали из Херсонской области 90 граждан России, Молдавии и Украины.
Все детали спецоперации РФ на Украине — в сюжете «Реального времени».
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