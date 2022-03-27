Российские военные эвакуировали из Херсонской области 90 граждан России, Молдавии и Украины

Российские военнослужащие эвакуировали из Херсонской области 90 граждан России, Молдавии и Украины, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.



Российские военные обеспечили безопасную погрузку всех желающих уехать из районов проведения военной спецоперации на автобусах и в составе автомобильных колонн на личном транспорте.

Эвакуация продолжается в соответствии с обращениями посольств и по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона. С начала специальной операции российские военнослужащие доставили около 500 граждан иностранных граждан на территорию Крыма из Херсонской области Украины.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявлял, что безусловным приоритетом специальной военной операции России на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения.



Маргарита Головатенко