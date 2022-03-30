Перед судом предстали трое казанцев, вымогавших деньги у предпринимателей за торговлю рядом с рынком

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вынесли приговор трем местным жителям, которые вымогали деньги у мелких предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Установлено, что с 2014 по 2020 год обвиняемые, угрожая применением насилия и повреждением имущества, незаконно требовали у восьми потерпевших деньги за торговлю вблизи рынка на улице Адоратского.

Фото: realnoevremya.ru

В зависимости от прибыли торговых точек вымогатели получали либо по 200—300 рублей в день, либо от 2 до 7 тысяч рублей в месяц. В общей сложности обвиняемые получили порядка 800 тысяч рублей.

63-летнего организатора преступной группы приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет, его подельники получили 8 и 7,1 года соответственно.

Вчера сообщалось, что 25-летний казанец пойдет под суд за похищение человека и вымогательство. По данным следствия, в сентябре 2020 года он решил похитить своего знакомого, чтобы затем требовать с него деньги за освобождение. Причастность к совершению преступлений обвиняемый не признал.

Диана Жиленкова