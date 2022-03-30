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Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 7 апреля

09:21, 30.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 7 апреля
Фото: realnoevremya.ru

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 7 апреля, сообщает RT со ссылкой на сообщение ведомства.

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста продлили до 03.45 мск 7 апреля этого года.

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров в эти аэропорты по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее ограничения на полеты в южную часть страны продлевались до 1 апреля.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество

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