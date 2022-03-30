Татарстан отправил жителям ЛНР и ДНР более 140 тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

Из Татарстана отправил шесть грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Василь Шайхразиев.

— Благодаря активности жителей нашей республики мы смогли собрать гуманитарную помощь — чуть более 140 тонн, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В список гуманитарной помощи входят: продукты питания, одежда и обувь, пледы и одеяла, а также товары первой необходимости и средства личной гигиены. Сначала большегрузы следуют в Крым, где потом распределяются по пунктам временного размещения граждан из ДНР и ЛНР.



На прошлой неделе в Ростовскую область из республики отправилась очередная фура гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Начальник национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев выделил Татарстан в числе регионов страны, наиболее активно участвующих в оказании гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик.



Татьяна Леухина