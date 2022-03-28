Минцифры России рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы
Минцифры России рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей, в том числе ограничить безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо операторам.
Среди адресатов письма «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Мобильные ТелеСистемы», «Т2 Мобайл».
Данные меры должны обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества соединения.
В России за 2021 год уменьшилось число операторов связи на 5%. На это указывают сокращения отчислений в резерв универсального обслуживания — специальный фонд, куда все операторы страны должны вносить по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи.
В начале текущего года сообщалось, что некоторые российские операторы сотовой связи планируют в ближайшее время увеличить стоимость архивных тарифных планов на 10%.
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