Минцифры России рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы

Минцифры России рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей, в том числе ограничить безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо операторам.

Среди адресатов письма «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Мобильные ТелеСистемы», «Т2 Мобайл».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Данные меры должны обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества соединения.

В России за 2021 год уменьшилось число операторов связи на 5%. На это указывают сокращения отчислений в резерв универсального обслуживания — специальный фонд, куда все операторы страны должны вносить по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи.



В начале текущего года сообщалось, что некоторые российские операторы сотовой связи планируют в ближайшее время увеличить стоимость архивных тарифных планов на 10%.



Татьяна Леухина