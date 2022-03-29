В России выявили 19 660 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 19 660 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы еще 4 932 человека. За все время пандемии коронавирусом заразились 17 803 503 жителя страны.

В общей сложности выздоровели 16 737 206 человек, в том числе 47 229 — за минувшие сутки. Инфекция унесла жизни еще 339 человек. Всего в России от COVID-19 скончались 368 025 граждан.

Фото: Максим Платонов (архив)

За сутки проведено 158 тысяч тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 284,2 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

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Диана Жиленкова