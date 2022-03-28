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Начальник госзаказника в Татарстане незаконно спилил ели и пихту 31 декабря

13:08, 28.03.2022
Начальник госзаказника в Татарстане незаконно спилил ели и пихту 31 декабря
Фото: vk.com

Под суд за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере отправлен 50-летний начальник государственного природного заказника «Балтасинский» в Татарстане. Как уточняют в прокуратуре РТ, преступление совершено в канун Нового 2022 года.

По версии следствия, 31 декабря 2021 года обвиняемый на территории госзаказника спилил две ели и одну пихту. После праздника собирался пустить новогодние деревья на пиломатериал. Ущерб оценен в 709 тысяч рублей.

Вину чиновник полностью признал.

Дело рассмотрят в Балтасинском райсуде.

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