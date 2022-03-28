Минобороны России: сбито пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч»

Фото: скриншот видео Минобороны России

Министерство обороны России отчиталось о ходе специальной военной операции на Украине. В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области Вооруженным силами РФ сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч», проинформировали в ведомстве.

За сутки Вооруженным силам РФ удалось уничтожить 19 украинских беспилотников, с начала специальной военной операции — 308, сообщили в ведомстве. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27.

За прошедшие сутки, 27 марта, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины, пишет ТАСС. В частности, 23 района сосредоточения украинской боевой техники, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса и одна установка реактивной системы залпового огня, сообщили в Минобороны России.

Фото: Минобороны России

Всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 1 713 танков и других боевых бронированных машин, 1557 единиц специальной военной автомобильной техники, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, 308 беспилотных летательных аппаратов и 170 установок реактивных систем залпового огня.

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Татьяна Демина