Советник Эрдогана Ибрагим Калын: «Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог»

Российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны, заявил редставитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, надо держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией.

— Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае?, — цитирует его «РИА Новости».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против России, так как не может позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа.