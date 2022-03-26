Задержаны татарстанцы, подозреваемые в обмане пенсионеров на более чем 2 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области пресекли мошенничество двух уроженцев Татарстана 30 и 39 лет, обманувших как минимум пятерых пенсионеров.

Потерпевшие описывали классическую схему телефонного обмана: им поступал звонок якобы от родственника, который попал в беду и нуждается в деньгах — как правило, речь шла о нескольких сотнях тысяч рублей. Деньги передавались по адресу проживания потерпевших.

Так, две жительницы Орска лишились 1,8 миллиона рублей. В ходе расследования установили причастность задержанных к обману еще троих пожилых жителей Оренбурга, которые передали аферистам 499 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 2,2 млн рублей.

Один из задержанных рассказал, что ему предложили работу в мессенджере. Требовалось приезжать домой к пенсионерам и забирать деньги. За услуги татарстанцу предлагали 3% от полученной суммы. Остальное он переводил на указанный «работодателем» счет.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщили в МВД по Оренбургской области.

Ранее МВД РФ по Оренбургской области установило подозреваемого в обмане 85-летней жительницы Орска на 100 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко