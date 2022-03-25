«Мужское государство»* внесли в перечень экстремистских организаций
Минюст России внес в перечень экстремистских организаций межрегиональное объединение «Мужское государство»*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Его внесли в перечень запрещенных организаций по решению Нижегородского областного суда от 18 октября 2021 года.
В октябре прошлого года Нижегородский областной суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ. Это произошло после атаки объединения сети доставки ресторанов «Тануки» из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламе компании, а также постов, которые, по мнению основателей движения, пропагандируют ЛГБТ-движение.
*«Мужское государство» — экстремистская организация, запрещена в РФ.
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