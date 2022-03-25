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«Мужское государство»* внесли в перечень экстремистских организаций

19:20, 25.03.2022
«Мужское государство»* внесли в перечень экстремистских организаций
Фото: minjust.gov.ru

Минюст России внес в перечень экстремистских организаций межрегиональное объединение «Мужское государство»*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Его внесли в перечень запрещенных организаций по решению Нижегородского областного суда от 18 октября 2021 года.

В октябре прошлого года Нижегородский областной суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ. Это произошло после атаки объединения сети доставки ресторанов «Тануки» из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламе компании, а также постов, которые, по мнению основателей движения, пропагандируют ЛГБТ-движение.

*«Мужское государство» — экстремистская организация, запрещена в РФ.

Татьяна Леухина
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