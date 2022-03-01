Российская киберспортивная команда Virtus.pro заявила о шантаже организаторов турнира в Дубае

Российская киберспортивная организация Virtus.pro выступила с заявлением, где утверждает, что подверглась шантажу от организаторов дубайского турнира GAMERS GALAXY: Invitational Series Dubai 2022.

В своем тексте на официальном сайте VP утверждает, что команду вынуждают высказаться с позицией, о боевых действиях на территории Украины. В противном случае организаторы угрожают снять команду с турнира.

«Сегодня мы столкнулись с немыслимой ситуацией: организаторы турнира GAMERS GALAXY: Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 собрали игроков Virtus.pro, прибывших в Дубай по приглашению Nigma Galaxy SEA, и поставили им ультиматум. Ультиматум звучит так: «Либо ваш клуб выступает с публичной позицией по ситуации в Украине, либо мы снимаем вас с турнира». Дошло даже до угроз объявить, что наши игроки якобы заболели COVID (все тесты отрицательные), лишь бы не допустить их до игры. В качестве альтернативы нам было предложено отказаться от имени Virtus.pro и наших игровых джерси, выступая без привязки к конкретному клубу и стране.



При этом мы знаем, что Nigma Galaxy SEA сами оказались в зависимом положении: их техническим подрядчиком по организации GAMERS GALAXY выступает украинская компания WePlay, которая и выдвинула подобные условия, угрожая срывом турнира. И это несмотря на то, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов, где проходит турнир, занимает нейтральную позицию по ситуации в СНГ.

<...>

Многие российские и СНГ клубы сейчас находятся под ударом. Отдельные турнирные операторы уже начали «охоту на ведьм». Мы призываем их остановиться и не становиться зеркалом «традиционного» спорта, где политика стала неотъемлемой, правящей частью. Киберспорт прекрасен именно своим разнообразием, когда под крышей одного клуба могут играть киберспортсмены самых разных национальностей, а территориальную принадлежность определяют лишь пинг и часовой пояс.



Virtus.pro не пойдёт на поводу у шантажистов. Мы не снимем форму клуба и не позволим оказывать на нас такое давление. Мы сами выбираем, когда и по каким поводам делать официальные заявления, руководствуясь не сиюминутными интересами и эмоциональными порывами, а стратегией и философией клуба, которые гласят, что киберспорт должен объединять людей и континенты.



Давайте играть, а не воевать», — говорится в заявлении Virtus.pro.

Полный текст можно почитать на официальном сайте организации.



Дубайский турнир GAMERS GALAXY: Invitational Series Dubai 2022 должен пройти со 2 по 6 марта в офлайн-режиме. Команды разыграют более $270 тыс.