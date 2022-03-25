Большинство казанцев воздержались от закупок антикризисных товаров

В последний месяц зарубежные компании уходят с российского рынка, а цены на продукцию в Казани начинают расти. В связи с этим каждый четвертый россиянин начал запасаться товарами первой необходимости, чаще всего бакалеей. Сервис по поиску работы SuperJob провел опросы среди экономически активных жителей России, в них также приняли участие и казанцы.

Закупки впрок в последнее время делали 26% жителей Казани, а 74% воздержались от создания ажиотажа вокруг продукции, попавшей под санкции, объяснив это уходом от паники, образовавшейся вокруг сложившейся в мире ситуации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У людей, принимавших участие в опросах, была возможность дать несколько вариантов ответа. Исходя из этого, большинство людей (47% респондентов) скупали товары, которые смогут долго пролежать: сахар, соль, макаронные изделия, крупы и др., предметами личной гигиены запаслись 16% опрошенных, а привычными продуктами — 11%. Остальные приобретали товары для животных, одежду и обувь, электронную технику, косметику (что свойственно женщинам) и автозапчасти (в основном скупали мужчины).

В субботу, 19 марта, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил, что на сельхозярмарках было куплено 90 тонн сахара, однако уже через 4 дня спрос на него начинал снижаться, сообщают казанские ретейлеры. Также в республике был зафиксирован рост цен на капусту, свеклу, морковь, яблоки и бананы.

Мадина Салимгараева