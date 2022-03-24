США пообещали ответить, если Россия применит химоружие на Украине
США и их союзники по НАТО «ответят», если Россия решится применить химическое оружие на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден.
— Характер нашего ответа будет зависеть от характера использования, — заявил американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита G7.
Также Байден считает, что Украине не придется отказаться от части своих территории для урегулирования ситуации.
— Я не думаю, что им придется это сделать. Но есть переговоры, участником которых я не являюсь. Им выносить свое суждение (на этот счет), — приводит «РИА Новости» его слова.
Вчера Министерство обороны сообщило, что Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Делается это для того, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия против населения Украины.
Подробнее о ходе спецоперации, ее реакциях, последствиях — в сюжете «Реального времени».
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