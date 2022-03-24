США пообещали ответить, если Россия применит химоружие на Украине

США и их союзники по НАТО «ответят», если Россия решится применить химическое оружие на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден.

— Характер нашего ответа будет зависеть от характера использования, — заявил американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Также Байден считает, что Украине не придется отказаться от части своих территории для урегулирования ситуации.

— Я не думаю, что им придется это сделать. Но есть переговоры, участником которых я не являюсь. Им выносить свое суждение (на этот счет), — приводит «РИА Новости» его слова.

Вчера Министерство обороны сообщило, что Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Делается это для того, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия против населения Украины.

Подробнее о ходе спецоперации, ее реакциях, последствиях — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина