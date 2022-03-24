Глава Минобрнауки Татарстана раскритиковал ряд районов республики за недостаточное обучение татарскому языку

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сделал замечание нескольким районам республики, в том числе Набережным Челнам, по поводу недостаточно организованного обучения детей татарскому языку.

По его словам, преподавание данного предмета в школах должно быть «интересным и увлекательным». Также Хадиуллин отметил необходимость внедрения большего количества практических занятий, сообщают chelny-biz.ru.

Фото: Максим Платонов (архив)

В частности, министр поручил усилить работу в Альметьевском, Бавлинском, Заинском, Менделеевском, Лениногорском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском и Чистопольском районах республики, а также в Челнах. В то же время он похвалил Актанышский, Апастовский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Дрожжановский и Кайбицкий районы.

Накануне Хадиуллин рассказал, что в федеральный перечень внесли еще 20 учебников, разработанных для обучения детей на родном татарском языке. В общей сложности в список включены 89 учебников и пособий по татарскому языку и литературе.

Диана Жиленкова