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Глава Минобрнауки Татарстана раскритиковал ряд районов республики за недостаточное обучение татарскому языку

15:18, 24.03.2022 2
Глава Минобрнауки Татарстана раскритиковал ряд районов республики за недостаточное обучение татарскому языку
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сделал замечание нескольким районам республики, в том числе Набережным Челнам, по поводу недостаточно организованного обучения детей татарскому языку.

По его словам, преподавание данного предмета в школах должно быть «интересным и увлекательным». Также Хадиуллин отметил необходимость внедрения большего количества практических занятий, сообщают chelny-biz.ru.

Фото: Максим Платонов (архив)

В частности, министр поручил усилить работу в Альметьевском, Бавлинском, Заинском, Менделеевском, Лениногорском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском и Чистопольском районах республики, а также в Челнах. В то же время он похвалил Актанышский, Апастовский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Дрожжановский и Кайбицкий районы.

Накануне Хадиуллин рассказал, что в федеральный перечень внесли еще 20 учебников, разработанных для обучения детей на родном татарском языке. В общей сложности в список включены 89 учебников и пособий по татарскому языку и литературе.

Диана Жиленкова
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:33
    Особенно не увлекайтесь. Чтобы судьбу прошлого министра не повторить. Всё должно быть в меру.
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  • Анонимно 15:44
    Может он не в курсе, что татарский перестали преподавать везде, особенно в Казани. Дети на уроках татарского рисуют и смотрят мультфильмы.
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