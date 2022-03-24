В Татарстане троих мужчин обвинили в избиении участкового черенком от лопаты

Следственные органы СК России по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении уроженцев Таджикистана, которых обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья.



По версии следствия, все случилось вечером 15 января этого года. Молодые люди распивали спиртное, находясь в подъезде одного из домов №47 по улице Центральной в поселке совхоза «Мамадышский» в Мамадышском районе республики. Они мешали общественному порядку, нарушая покой проживающих в доме граждан. По вызову в дом прибыл старший УУП отдела МВД России по Мамадышскому району.

Молодые люди не отреагировали на законные требования прекратить нарушения общественного порядка. Однако обвиняемые сначала стали ругаться с участковым, выражаясь в его адрес нецензурной бранью, а затем применили физическую силу. Они несколько раз ударили потерпевшего кулаками и ногами по различным частям тела, после чего побили его черенком от лопаты для уборки снега, находившейся в подъезде. Сотруднику полиции тем самым причинили телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья.

Фигуранты дела не признали причастность к совершению преступления. Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в районный суд Мамадышского района для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК России по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru

В марте в Казани осудили мужчину за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Летом прошлого года около дома на улице Гаврилова сотрудник полиции заметил мужчину, находившегося в розыске. Заметив полицейского, подсудимый стал убегать. При задержании он оттолкнул сотрудника полиции. После того как тот упал на землю, мужчина сел на него и обеими руками схватил за шею. Остановил злоумышленника другой сотрудник полиции, который прибыл на место происшествия.

Маргарита Головатенко