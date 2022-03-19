В Казани осудили мужчину за применение насилия в отношении сотрудника полиции

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее судимого 33-летнего жителя Казани признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что летом прошлого года около дома на улице Гаврилова сотрудник полиции заметил мужчину, находившегося в розыске за угон и нарушение требований административного надзора. Заметив полицейского, подсудимый стал убегать.

Фото: прокуратура РТ

При задержании он оттолкнул сотрудника полиции. После того, как тот упал на землю, мужчина сел на него и обеими руками схватил за шею. Остановил злоумышленника другой сотрудник полиции, который прибыл на место происшествия.



Суд приговорил казанца к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

В феврале в Татарстане вынесли приговор ранее судимому 31-летнему жителю Бугульминского района, который укусил сотрудника полиции. На тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



Диана Жиленкова