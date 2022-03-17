В Казани госпитализировали мужчину из-за отравления угарным газом в квартире

В Казани госпитализировали мужчину из-за отравления угарным газом в квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об отравлении угарным газом в квартире в Советском районе Казани поступило утром. Пострадал мужчина 1991 года рождения. Его доставили в 7-ю больницу с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести». Причина происшествия устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта в пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского района РТ ребенок пострадал в результате отравления угарным газом. Он попал в больницу.

