На станции метро «Площадь им. Г. Тукая» в Казани установили дополнительные турникеты

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на станции метро «Площадь им. Г. Тукая» установили два дополнительных турникета. Это позволит увеличить пропускную способность в часы пик, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



Оборудование начало работать с сегодняшнего дня. Пассажиры могут воспользоваться турникетами и проходить, оплачивая жетонами, банковскими и транспортными картами.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

К установке турникетов приступили 10 марта, работы проводились по ночам. В ночь на 10 марта сотрудники ПХМ подготавливали поверхность под установку турникетов во втором вестибюле — нарезали напольные плиты под кабель и демонтировали лишние плиты.

Маргарита Головатенко